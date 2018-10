10. Oktober 2018, 21:56 Uhr In der Schrottgalerie Bob-Songs und Weltmusik

Hörenswerte Musik in lockerer Atmosphäre bietet die Glonner Schrottgalerie an diesem Wochenende wieder an: Am Samstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr erwartet Hausherr Sven Friedel Bob Eberl & Friends. Eberl hat sich 2015 vorgenommen, etwas ganz Neues zu machen. Seitdem tritt er mit der Gitarre auf und singt seine "Bob-Songs" mit deutschen Texten. In der Schrottgalerie wird er begleitet von Titus Waldenfels, Chris DocSchneider und Michael Reiserer. "Von Europa nach Südamerika - Mit Pedalhackbrett, Gitarre und Vibrandoneon" geht es dann am Samstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr mit Rudi Zapf und Ingrid Westermeier. Das virtuose Saitenduo tritt seit 35 Jahren in den Konzertsälen der Welt auf und präsentiert seine Instrumente in einer kaum vorstellbaren Vielfältigkeit. Was man dabei hört und sieht, ist pure Lebensfreude — leidenschaftlich und temperamentvoll, temporeich und ausdrucksstark, moderiert mit Wortwitz und Charme. Wer dabei immer noch an Bauernstuben, Adventsmusik, Hoargarten oder Stubnmusi denkt, wird sein musikalisches Wunder erleben.