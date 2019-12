Zusammen mit der georgischen Geigerin Anna Kakutia lädt der Organist Thomas Pfeiffer ein zum Konzert in der Silvesternacht, 31. Dezember, um 21 Uhr in der Klosterkirche auf Schloss Zinneberg. Unter dem Titel "Violin Classics meet Organ" präsentieren die beiden Künstler den "Winter" aus Vivaldis "Vier Jahreszeiten", die "Carmen-Suite" von Pablo de Sarasate, die "Meditation" aus der Oper "Thais" von Jules Massenet, "Liebesleid und Liebesfreud" von Fritz Kreisler, eine "Romanze" von Ludwig van Beethoven und vieles mehr. Die 1979 in Tiflis geborene Geigerin Anna Kakutia war von 2002 bis 2005 Stipendiatin der Friedrich-Naumann-Stiftung und damit die erste von der Stiftung geförderte Musikerin. Ihr Studium bei Ernö Sebestyén an der Hochschule für Musik in München schloss sie mit dem Meisterklassendiplom ab. 2017 erschien eine CD beim Label Neos mit Solowerken für Violine von Charles Wuorinen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden zu Gunsten der Jugendhilfeeinrichtung Zinneberg sind herzlich willkommen.