Einen ganz besonderen Abend kann man nun in der Grafinger Stadthalle erleben: einen Stummfilm mit Livemusikbegleitung. Am Samstag, 19. Januar, präsentiert Pianist Hans Wolf mit seinem Trio Tempo Nuova den Klassiker "Metropolis" von Fritz Lang, der das Kino geprägt hat wie kaum ein anderer deutscher Film. Er lief 1927 an und war mit sechs Millionen Reichsmark Produktionskosten eines der teuersten Kinowerke seiner Zeit. Metropolis ist eine gigantische Stadt mit zwei scharf voneinander getrennten Klassen: Während die Proletarier unter der Erdoberfläche schuften und ihr Dasein fristen, wohnen die Kapitalisten in luxuriösen Appartements. Als sich der Sohn des herrschenden Industriemagnaten in die Arbeiterin Maria verliebt, wird er mit dem Elend der Unterschicht konfrontiert. Idee und Konzept zur Vertonung stammen von Hans Wolf, der den Witz, das Tempo und die Musikalität des Films sehr präzise aufgreift, begleitet und kommentiert. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet und an der Abendkasse. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr.