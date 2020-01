Die Glonner Schrottgalierie startet mit gleich zwei Höhepunkten in ihr Jubiläumsjahr rund um den 20. Geburtstag: Am Freitag, 10. Januar, tritt Ramon Bessel dort zum ersten Mal solo auf - seines Zeichens "Vokalpianist" und wohl dem ein oder anderen noch von Riscant in Erinnerung, dem Liederensemble des Münchner Sommertheaters. Der falsche Spanier aus Gmund am Tegernsee verspricht "50 Prozent Gesang, 50 Prozent Klavier und 50 Prozent Schauspiel". Der Samstagabend, 11. Januar, gehört dem Voodoo-Blues von Dr. Will und seinen Wizzards - eine Urgewalt in der Schrottgalerie! Eine Band wie aus einem Tarantino-Film, irgendwo zwischen Vaudeville und Titty Twister. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Reservieren kann man nur per Mail.