7. Mai 2019, 22:15 Uhr In der Glonner Schrottgalerie Swingende Stimmen

Das Vokalensemble The Funny Valentines steht für den unverwechselbaren Sound der 30er und 40er Jahre im Stile der Andrews Sisters. Genau diesen Sound entstauben die vier swingbegeisterten Sängerinnen, die man am Freitag, 10. Mai, um 20 Uhr in der Glonner Schrottgalerie erleben kann. Das Markenzeichen der Funny Valentines ist ein weicher, voller Satzgesang - Charme und eine Prise augenzwinkernde Verruchtheit inklusive. Wenn die Vier flockig grooven und ihre Big-Band-inspirierten Vokalsätze erklingen lassen, wird Jazz zum Entertainment - ein wohliges Bad in gefühlvollen Jazz Tunes, fetzigem Boogie und sonnigem Swing. Die außergewöhnlichen Close-Harmony-Arrangements stammen beinahe ausnahmslos von Hermine Gascho. Reservierung nur per Mail.