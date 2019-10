Musikalisch abwechslungsreich zu werden verspricht das neue Programm der Chorgemeinschaft Finsing, denn die Fin-Singers haben sich dafür die Band Westwind ins Boot geholt. Beim Konzert am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr in der Finsinger Schule wird sich der Chor zunächst a cappella präsentieren. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Liedern von Hugo Distler, aber auch Felix Mendelsson Bartholdy und der zeitgenössische Komponist Christian Dreo sind mehrfach vertreten. Im Rock-/Popteil wird Westwind einige Highlights vorstellen, bevor zusammen mit dem Chor Klassiker wie "Bohemian Rhapsody" von Queen oder "Angels" von Robbie Williams erklingen. Karten gibt es beim Möbelgeschäft "My Dahoam" in Neufinsing, bei der Apotheke Sankt Ulrich in Pliening und an der Abendkasse. Der Eintritt beträgt 13 bis sieben Euro.