8. April 2019, 22:16 Uhr In der Erdinger Stadthalle Hits from Austria

Mitsingen garantiert: Eine fulminante Show mit den größten Hits des österreichischen Pops kann man am Donnerstag, 11. April, in der Erdinger Stadthalle erleben. Unter dem Titel "I am from Austria" erklingen die berühmten Songs von Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich, von der EAV, STS, Georg Danzer und vielen mehr - eine aufregende Reise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte. Mit dabei sind natürlich alle Chartstürmer wie "Großvater", "Fürstenfeld" "Schifoan" und Hits wie "Weist a Herz hast wia a Bergwerk". Los geht's um 20 Uhr, einlass ist von 19 Uhr an. Karten für die nummerierten Sitzplätze gibt es bei der Stadthalle Erding, beim ADAC-Service-Center und der TUI Erding sowie bei CTS Eventim und München Ticket.