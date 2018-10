28. Oktober 2018, 21:49 Uhr In der Ebersberger Volksfesthalle Aggressiver Partygast

Sehr angriffslustig hat sich am Sonntag gegen 2 Uhr Winterzeit ein Gast auf der 90er-Jahre-Party in der Volksfesthalle gezeigt. Erst attackierte der 21-Jährige einen 24-Jährigen verbal, dann trat er gegen dessen Bein. Der Geschädigte ließ sich nach Angaben der Polizei aber nicht provozieren und ging einfach weiter. Doch der 21-Jährige lief ihm nach und trat ihm erneut voller Wucht von hinten zweimal gegen das Bein. Im Anschluss wurde der Täter von mehreren Unbeteiligten nach draußen gezogen und verließ dann den Veranstaltungsort. Das leicht verletzte Opfer erstattete bei der Ebersberger Polizei Anzeige, es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls sollen sich unter Telefon (08092)82 68-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.