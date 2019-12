Um "Sindbad, den Seefahrer" geht es an diesem Dienstag, 3. Dezember, um 16 Uhr bei den "Lesekerlen" der Gemeindebücherei Vaterstetten mit Rudolf Eppinger. Auf seinen Reisen übers Meer muss Sindbad viele Gefahren überstehen, er trifft auf Riesen und Menschenfresser, lernt aber auch bezaubernde Königstöchter kennen. Eingeladen sind alle Jungs ab sechs Jahren. Am Mittwoch, 4. Dezember, zeigen Christl Haid und Sabina Unterländer das Bilderbuchkino "Ein Weihnachtswunder für drei." Diese Veranstaltung richtet sich an alle Kinder von vier bis sechs Jahren. Das Vorlesen für Mädchen und Jungs von vier bis sechs Jahren findet dann wieder am Mittwoch, 11. und 18., Dezember jeweils um 15.30 Uhr statt. Da wird gebastelt, gesungen und natürlich gelesen. Außerdem kann man sich in der Bücherei anmelden für ein Adventsbasteln am Freitag, 13. Dezember, von 14 bis 16 Uhr. Dieses Angebot können alle Kinder von sieben bis 13 Jahren wahrnehmen. Anmeldung in der Bücherei telefonisch unter (08106) 38 32 90 oder per Mail an buecherei@vaterstetten.de. Das Basteln kostet fünf Euro pro Kind. Schnell sein lohnt sich, da es nur begrenzte Plätze gibt.