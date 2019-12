In der Stadtbücherei Grafing ist nun wieder einiges geboten: An diesem Dienstag, 3. Dezember, trifft sich die Strick- und Häkelgruppe mit Vorlesen um 16 Uhr. Der Nikolaus kommt am Donnerstag, 5. Dezember, um 17 Uhr zu einer musikalisch umrahmten Feier und bringt Geschenke für die Kleinsten mit. Außerdem wird eine Adventsgeschichte vorgelesen. Der Eintritt ist frei. Das Vorlesen für Erwachsene mit Kaffee und Kuchen findet wieder am Montag, 9. Dezember, um 15.30 Uhr statt. Ebenfalls am Montag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr gibt es ein Filmabend mit Robert Kristen. Er berichtet von "Dresden - der Stadt, wo selbst August der Starke schwach wurde" und von einer "Adventsreise durch Thüringen, das Erzgebirge und Sachsen". Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung in der Stadtbücherei unter (08092) 67 33 wird gebeten.