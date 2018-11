20. November 2018, 21:50 Uhr In der Baldhamer Schwalbenstraße Zweiter Einbruchsversuch in vier Wochen

Zum zweiten Mal innerhalb von nur vier Wochen haben sich Einbrecher ein Haus in der Baldhamer Schwalbenstraße als Ziel ausgesucht. Während die Täter am 13. Oktober Schmuck erbeuteten, gingen sie diesmal laut Polizei aber leer aus. Die Bewohner hatten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und die im Oktober aufgehebelten Terrassentüren mit einem massiven Metallriegel einbruchsicher gemacht. Diesmal allerdings versuchten die Einbrecher über ein nicht speziell gesichertes Terrassenfenster einzudringen - allerdings ohne Erfolg. Der Einbruchsversuch muss sich am 13. November zwischen 17 und 18 Uhr zugetragen haben. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro.