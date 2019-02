14. Februar 2019, 22:18 Uhr In der Alten Brennerei Reparieren und Tauschen

Nach einem fulminanten Eröffnungswochenende des Arkadien-Festivals in Ebersberg lädt der Kunstverein nun zu den nächsten Veranstaltungen im Rahmen seiner Jahresausstellung ein: Am Samstag, 16. Februar, von 14 bis 17 Uhr bieten die Transition Town Initiative Grafing und der Verein Schwungrad Ebersberg in der Alten Brennerei gemeinsam ein Repaircafé an, denn "Wegschmeißen ist out!" Hier können defekte Geräte gemeinsam mit erfahrenen Reparierern wieder funktionstüchtig gemacht werden. Ob Kaffeemaschine, Plattenspieler, Staubsauger, Nähmaschine, Wanduhr oder Spielzeug: Die Ehrenamtlichen kommen mit Freude jedem Fehler auf die Schliche. Am Samstagabend, von 19 Uhr an, veranstaltet der Talentetausch der Region Grafing dann in der Galerie die Kleidertauschparty "Stoff-Wechsel". Dabei können ganz ohne Geld gut erhaltene Kleidungsstücke und Accessoires für Mann, Frau oder Kind getauscht werden. Jeder darf bis zu zehn Objekte mitbringen, muss aber nicht.