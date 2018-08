23. August 2018, 21:58 Uhr In Baugrube geraten Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 72-jähriger Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Donnerstag gegen 11.20 Uhr schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in Ottersberg in der Straße "An der Leiten" an einer Absperrung vorbei gefahren und dabei offenbar aus ungeklärter Ursache mit dem Vorderrad seiner Maschine in eine etwa 60 Zentimeter tiefe Baugrube geraten. Er stürzte und blieb reglos liegen. Passanten und eine Streifenbesatzung der Polizei leisteten Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Danach wurde der Plieninger mit dem Hubschrauber in eine Münchner Klinik gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat ein unfallanalytisches und technisches Gutachten angeordnet.