Mit mehr als 1,1 Promille am Steuer

In Baldham gestoppt

In Schlangenlinien war ein Autofahrer am Mittwoch gegen 18.50 Uhr in Baldham unterwegs. Bei einer Überprüfung stellten die Poinger Beamten schnell fest, warum: Der 75-jährigeFahrer aus Vaterstetten hatte deutlich mehr als 1,1 Promille Alkohol im Blut. Führerschein und Fahrzeugschein wurden sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.