Einen sehr ungünstigen Platz, um seinen Rausch auszuschlafen, hat sich am Sonntag ein Betrunkener ausgesucht. Gegen 15 Uhr bemerkten Passanten in der Nähe des Baldhamer Bahnhofs in der Brunnenstraße im Gebüsch einen schlafenden Mann. Die daraufhin verständigte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Poing weckte den stark betrunkenen Mann auf. Bei der Überprüfung seiner Person stellten sie fest, dass der in München wohnhafte Maler mit Haftbefehl ausgeschrieben war. Die Polizei nahm den Mann mit zur Dienststelle. Ein Bekannter des Mannes konnte die geforderte Geldstrafe auslegen und den Haftbefehl damit abwenden. Warum der Mann zur Fahndung ausgeschrieben war, teilte die Polizei nicht mit.