In eine Verkehrskontrolle zu geraten ist nicht immer ein reines Vergnügen, eingesperrt wird man danach im Allgemeinen aber eher nicht. Anders ein 35-jähriger Mofafahrer, den die Beamten am späten Freitagnachmittag kontrollierten. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein für sein Kleinkraftrad hatte, dieses schneller fahren kann, als erlaubt sondern auch, dass der 35-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde daraufhin ins Gefängnis überstellt und auch sein Fahrzeug kam in Gewahrsam und soll demnächst technisch untersucht werden. Den 35-Jährigen erwartet neben seiner Haftstrafe noch ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.