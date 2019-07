29. Juli 2019, 21:38 Uhr In Anzing zugeschlagen Diebesbande festgenommen

Vier mutmaßliche Ladendiebe hat die Polizei Poing am Samstagnachmittag in Anzing festgenommen. Nachdem die Polizei über einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Anzing mit vier flüchtigen Tätern informiert worden war, gelang es mehreren Polizeistreifen, drei der Täter in der Nähe des Supermarkts festzunehmen. Der vierte Verdächtige wurde in einem Haus in der Högerstraße entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen arbeiteten die Täter arbeitsteilig und lenkten die Verkäuferin ab, während wiederholt Waren aus dem Laden geschafft wurden.

Eine Durchsuchung der Unterkunft der Täter erbrachte zudem laut Polizei Hinweise auf mehrere Fahrraddiebstähle, wobei bereits ein konkreter Fall im Dienstbereich geklärt werden konnte. Die vier Osteuropäer in Alter von 18, 27, 38 und 39 Jahren, welche keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden vorläufig festgenommen und zur Polizei Poing gebracht. Gegen alle Täter erging beim Ermittlungsrichter Haftbefehl, der jedoch nach Angaben der Polizei bei dem 38-Jährigen unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde, da er offensichtlich nur als Fahrer agiert hatte.