9. Oktober 2018, 21:52 Uhr Improtheater Weltpremieren in Glonn

FKK - Die Impro-Show lädt ein zur freien, komischen und kreativen Unterhaltung: Am Samstag, 13. Oktober, präsentiert das beliebte Ensemble im katholischen Pfarrsaal Glonn diverse Weltpremieren. Keine Szene ist geplant und somit einzigartig und unwiederbringbar. Die Handlung entsteht spontan nach den Vorgaben der Zuschauer - hier ist das Publikum der Regisseur. Seit mehr als zehn Jahren stehen die Schauspieler von FKK auf der Bühne, spielen aber nur noch selten in der Region. Los geht's um 20 Uhr. Reservieren kann man per Mail an Veranstaltung-KolpingGlonn@gmx.de.