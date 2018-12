9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Immendorff-Ausstellung Besuch bei einem Provokateur

Gut zehn Jahre nach Jörg Immendorffs Tod zeigt das Haus der Kunst in München eine Retrospektive, die die Volkshochschule Vaterstetten an diesem Mittwoch, 12. Dezember, von 15.30 bis 17 Uhr besucht. Immendorff gehört mit zu den bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten seiner Generation. Ab den späten 60er Jahren provoziert der politische Aktivist und Künstler mit seinen Aktionen. Erst Ende der 70er Jahre verlagert er sein Schaffen ganz in Richtung Kunst. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind Thema der Ausstellung. Der Eintritt ist in der Gebühr nicht enthalten. Treffpunkt ist an der Kasse.