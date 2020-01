Unter der Bezeichnung "Ecole de Paris" schlossen sich in der Zeit zwischen den Weltkriegen vorwiegend osteuropäische Komponisten zu einer Gruppe zusammen. Im Schmelztiegel der vitalen Kulturszene in der französischen Metropole experimentierten sie mit klassischen und modernen Klangsprachen, blieben jedoch ihrer fernen, oft für immer verlorenen Heimat sehnsuchtsvoll verbunden, hielten in ihren Werken die Erinnerung an Lieder und Tänze lebendig. Drei Komponisten dieser Gruppe, dem Tschechen Bohuslav Martinů, dem Ungarn Tibor Harsányi und dem Polen Alexandre Tansman, ist der erste Teil des Konzerts im Klavierzyklus des Kulturvereins Zorneding-Baldham am Sonntag im Alten Kino gewidmet. Der Pianist und künstlerische Leiter des Vereins, Oliver Triendl, musiziert mit dem 26 Jahre jungen, bereits mit hohen Auszeichnungen geehrten chinesischen Bratscher Diyang Mei, der sich aller geernteten Lorbeeren mehr als würdig erweist. Seit Kurzem ist der begehrte Musiker Solobratscher der Münchner Philharmoniker.

Alle drei genannten Komponisten sind gegen Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Harsányis dreisätzige Sonate für Viola und Klavier entstand in dessen Todesjahr 1954. Im "Allegro giocoso con vivo" wird an den "Verbunkos" genannten ungarischen Tanz, der ursprünglich dazu diente, Soldaten anzuwerben, erinnert. Burlesk, aufrüttelnd, fast martialisch klingt dieser dritte Satz. Tansman, der auch als Filmkomponist in Hollywood einigen Erfolg hatte, schrieb sein kleines Stück "Alla Polacca" 1985, ebenfalls kurz vor seinem Tod in Paris. Seine Miniatur ist jedoch von ganz anderem Charakter - charmant, leicht wie eine Aufforderung zum Tanz auf einem polnischen Dorffest. Neben Anklängen an die heimische Folklore und einer jeweils eigenen Tonsprache haben die Komponisten, vor allem Martinů, aber auch Einflüsse der Moderne wie Improvisation, Neoklassizismus, eine Gegenbewegung zur Romantik, sowie Jazz und amerikanische Tanzmusik verarbeitet.

Begriffe sind indes graue Theorie. Sie helfen, Unbekanntes einzuordnen, sie vermögen jedoch nicht, das grandiose Erlebnis der Musik zu erfassen. Dass der junge Chinese, stilecht gekleidet in eine traditionelle schwarze Seidentunika, unfassbar virtuos spielt, bedarf keiner Erwähnung. Eindrucksvoller noch sind seine Leidenschaft für Melodik, seine ausgefeilte Bogentechnik - auch im Temporausch oder mitten in einem rhythmischen Abgrund; eindrucksvoll sind seine fein abgestuften Klangfarben, die er im blitzschnellen Wechsel und kontrastreich gestaltet, von zart und verhalten bis hin zu lautstarken Klangsalven; eindrucksvoll ist auch seine hohe Konzentration im Zusammenspiel mit dem nicht minder begeisternden Oliver Triendl. Erst im Dezember hat dieser mit Mei, der ihn zum Schluss liebevoll umarmt, eine CD eingespielt mit Werken der Pariser Emigranten. Seine Freude an der Entdeckung und Aufführung wenig bekannter Musik kann Triendl auch dem Publikum vermitteln, dem er sein hohes Können sowie seine internationale solistische und kammermusikalische Erfahrung jedes Mal wieder zum Geschenk macht, was auch seine oft jungen Instrumentalpartner zu schätzen wissen.

Was nun den Genuss betrifft, hat auch und gerade der zweite Teil viel zu bieten. Er beginnt mit einem Solostück des chinesischen Komponisten Bright Sheng. 1955 in Shanghai geboren, wurde er international bekannt durch ein, wie es im Programmheft heißt, "erschütterndes Porträt der chinesischen Kulturrevolution", 1993 vom New York Philharmonic Orchestra unter Kurt Masur in Europa uraufgeführt. Als Jugendlicher wurde Sheng 1970 im Zuge der Revolution an die tibetische Grenze verschickt, wo er die Musik dieser Region studierte. In seinem in Ebersberg aufgeführten Stück "The Stream flows", ursprünglich für Violine geschrieben, wird ein Volkslied aus Südchina zitiert. Sheng sagte dazu, er habe in dem Stück versucht, die Tonqualität einer Volksmusiksängerin darzustellen. Typisch für diese Musik sind eine hohe, emotional aufgeladene Tonlage und ein etwas heroischer Charakter.

Als Schüler von Sheng erhält auch der 1978 geborene Amerikaner Matthew Tommasini einen Platz im Programm. Der 42-Jährige ist "Director of Education der Chamber Music Society" am New Yorker Lincoln Center. Gespielt wird der zweite Satz "Songs without words" aus dessen im Jahr 2000 entstandener und 2008 revidierter Violasonate, ein verträumter lyrischer Dialog, der sich immer wieder dramatisch steigert, um am Ende langsam zu verhauchen.

Es ist schöne, dem Ohr schmeichelnde Musik, die in ihrer elegischen Tonsprache eine emotionale Brücke schlägt zur Sonata für Viola und Klavier in Es-Dur von Johannes Brahms. Leise, elegisch, ein wenig geheimnisvoll, so klingt das Allegro amabile, gefolgt von einem kontrastreichen Scherzo. In den letzten beiden Sätzen verdichtete Brahms ein Thema zu komplexen Variationen. Dieses wundervolle, vom Duo traumhaft innig gespielte Werk erhält eine Ergänzung in der Zugabe, dem zweiten Satz aus der zweiten Violasonate in f-Moll von Brahms. Heftiger Beifall auch für dieses klangsinnliche Erlebnis.