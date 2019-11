Ein "Best of" zeitgenössischer Fotografie zeigt nun auch der Fotoclub Vaterstetten: Er gastiert mit seiner Jahresausstellung im Rathaus Zorneding. Am Freitag, 22. November, um 19 Uhr wird die Schau mit einer Vernissage eröffnet. Zu sehen gibt es hier etwa 60 so großformatige wie hochwertige Bilddrucke, außerdem erwartet die Besucher eine Tonbildschau im Kinoformat mit vielen weiteren Aufnahmen der Fotokünstler. Das Siegerfoto der aktuellen Ausstellung wird am Freitagabend wieder zugunsten einer karitativen Einrichtung auf amerikanische Art versteigert, der Fotoclub hofft freilich auf einen möglichst hohen Erlös. Gespannt sein darf das Publikum dieses Mal auch auf eine kleine Ausstellung in der Ausstellung: Gezeigt werden Bilder zum Thema "Moderne Architektur in München". Anlässlich der Vernissage ist auch wieder der Zornedinger Kulturbus unterwegs - ein kostenloser Service für Personen, die Probleme haben, selbständig zum Rathaus und wieder nach Hause zu gelangen.

Detailansicht öffnen Bereits zum fünften Mal lockt die Ausstellung zahlreiche Besucher an. (Foto: Frank Brasch/oh)

Bereits seit fünf Jahren sorgen die exzellenten Bilder der Vaterstettener Fotokünstler immer wieder für volles Haus und Begeisterung bei den Rathausbesuchern. Im vergangenen Jahr hatte der Club bewusst auf ein konkretes Thema verzichtet. Das Ergebnis war ein Streifzug durch sämtliche Sparten der Fotografie - Porträt, Makro, Architektur, Natur oder Landschaft, die Schau war so vielfältig wie die Interessen der Mitglieder. Dabei reichte die Ausstellung bei weitem nicht aus, um die Vielseitigkeit und Ausdrucksstärke der einzelnen Fotografen zu zeigen.

Detailansicht öffnen Bei der Fotoausstellung werden verschiedene Genres gezeigt. (Foto: Veranstalter/diverse)

Deshalb heißt es auch dieses Jahr wieder: Bühne frei für "The Best of Fotoclub Vaterstetten". Flankiert wird diese Zusammenstellung der Top-Shots durch eine kleine Sonderausstellung mit Bildern moderner Architektur in München. Blickwinkel, Spiegelungen und die Gestaltung mit dem Licht verleihen den hier präsentierten Motiven interessante Aspekte. Außerdem bieten sich bei der Vernissage sicherlich Gelegenheiten für Gespräche mit den ausstellenden Fotografen, die ihr Wissen gerne weitergeben. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Detailansicht öffnen "Best of Fotoclub Vaterstetten" im Rathaus Zorneding feiert am 22. November Vernissage. (Foto: Veranstalter/diverse)

Im März 2011 wurde der Fotoclub Vaterstetten unter dem Dach der Volkshochschule gegründet, seitdem treffen sich die aktiven Mitglieder regelmäßig, um gemeinsame Exkursionen zu planen und um voneinander zu lernen. "Ein reger Meinungsaustausch und konstruktive Kritik soll gepflegt werden", heißt es dazu im Leitbild. Teil des Clublebens sind daher auch regelmäßige interne Wettbewerbe, in diesem Jahr beschäftigten sich diese mit den Themen "Münchner Straßen", "Bildmanipulation" und "Horizont". Durch die vielen verschiedenen Interessen im Club ist zudem nahezu jedes Feld der Fotografie abgedeckt.

Das lässt auch die aktuelle Ausstellung erkennen. Neben den vielfältigen Aufnahmen moderner Architektur - in Farbe und Schwarzweiß - sind filigrane Blüten und Insekten zu sehen, zum Beispiel von Holger Oesterling, spannende Landschaften aus aller Welt, etwa von Hilde Jüngst oder Bettina Knieling, wilde Tiere wie ein großes Krokodil aus Botswana von Frank Brasch oder Stillleben wie ein verlassenes Haus am Canale Grande von Sabine Hecker. Aber auch höchst kreative Fotocollagen kann man entdecken, zum Beispiel Irmi Wurdacks Komposition "Für die Erde ist es 5 vor 12" aus einer Landkarte, mehreren Ziffernblättern und grünlich leuchtendem Rauch. Eben "Best of"!

"Best of Fotoclub Vaterstetten" im Rathaus Zorneding, Vernissage am Freitag, 22. November, um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Für den Kulturbus kann man sich anmelden über das Servicebüro des Sport- und Kulturvereins am Herzogplatz 19, Zorneding, erreichbar unter (08106) 999 11 16 oder (0151) 10 95 89 38 sowie per Mail an vorstand@zorneding-sport-kultur.de. Zu sehen ist die Schau bis Ende 2019 zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses.