1. Februar 2019, 21:58 Uhr Im Zornedinger Rathaus Längere Eintragungszeiten

Um den Bürgern entgegenzukommen, die das Volksbegehren Artenvielfalt ("Rettet die Bienen") unterstützen möchten, erweitert das Zornedinger Rathaus seine Öffnungszeiten. Eintragen können sich die Bürger am Samstag, 2. Februar von 10 bis 13 Uhr. An den kommenden beiden Montagen und Dienstagen können sich Unterstützer nicht nur vormittags, sondern auch von 13 bis 16 Uhr eintragen; das gilt auch für den kommenden Donnerstag. Für Spätheimkehrer bieten sich vor allem die kommenden beiden Mittwoche an: Dann können Zornedinger nicht nur am Vormittag, sondern auch von 13 bis 20 Uhr ihre Unterschrift setzen. Wer lieber am einem Sonntag das Rathaus aufsuchen möchte, kann das am 10. Februar zwischen 10 und 13 Uhr tun.

Die erweiterten Zeiten gehen auf eine Entscheidung der Verwaltung sowie einem fraktionsübergreifenden Antrag von Grünen, SPD und Freien Wählern im Gemeinderat am Donnerstag zurück. Diese hatten sich freilich noch deutlich großzügigere Eintragungszeiten gewünscht; die Verwaltung verwies indes auf bereits längst eingeplante Abwesenheiten von Mitarbeitern und Personalmangel. Um gerecht zu sein, wird der beschlossene Kompromiss nun auch bei zukünftigen Volksbegehren gelten. Die Gemeinde verweist darauf, dass die zusätzlichen Zeiten ausschließlich für eine Eintragung gelten und keinen anderen Bürgerservice. Um sich eintragen zu können, müssen Bürger ihren Ausweis mitbringen.