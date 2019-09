Am Freitag, 13. September, öffnen sich in Zorneding zum zweiten Mal die Rathaustüren für eine besondere Ausstellung: Unter dem Titel "Kinder knipsen Kunst" führt sie Graffiti- und Fotokunst zusammen - und zwar aus den Händen und dem Blickwinkel von Kindern. Mit einer Vernissage von 16 bis 18 Uhr wird die zweiwöchige Ausstellung eröffnet. Die Exponate sind die Ergebnisse von Graffiti- und Fotoworkshops aus den Sommerferienprogrammen des Fördervereins Sport und Kultur sowie der Nachbarschaftshilfe Vaterstetten. Hier lernten Kinder aus Zorneding den Umgang mit der digitalen Fotokamera und schufen Graffiti. Danach wurden diese abgelichtet und mittels moderner Bildbearbeitungsprogramme weiterentwickelt und neu gestaltet. So entstanden noch weitere Varianten. In der Ausstellung im Rathaus Zorneding werden nun ausgewählte Fotomotive und Kunstwerke zu sehen sein. Wer mehr erfahren will über die jungen Künstler, ihre Werke und die Projekte ist herzlich eingeladen. Eröffnet wird die Vernissage durch Bürgermeister Piet Mayr, für Getränke und Snacks ist gesorgt. Zu sehen ist die Ausstellung dann von Montag, 16. September, bis Donnerstag, 26. September, zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses.