3. Februar 2019, 22:06 Uhr Im Zeichen des Berges Der Filmer und sein Lehrer

Werner Bertolan aus Glonn füllt mit zwei Dokumentationen über die Huber-Brüder und den blinden Kletterer Andy Holzer das Alte Kino. Abseits der Bühne kommt es zur Begegnungen mit früheren Bekannten

Von Korbinian Eisenberger

Es ist genau 50 Jahre her, da saß Werner Bertolan in einer Schulbank in Glonn. Acht Jahre war er damals alt, und vorne stand Laszlo Schwarzenberger, der Lehrer. Seit Ende des Schuljahrs 1969 haben sie sich nicht mehr gesehen, insofern ist es eine besondere Begegnung, im Saal der Ebersberger Kleinkunstbühne Altes Kino. Den achtjährigen Werner habe er schüchtern und zurückhaltend in Erinnerung. "Er war jetzt körperlich nicht gerade der Adonis", sagt Schwarzenberger, heute 80. Dem Werner Bertolan aus der dritten Klasse der Glonner Volksschule, sagt er, "dem hätte ich nicht zugetraut, dass er sich mal in solche Gefahren begibt".

Dieser Freitagabend steht ganz im Zeichen des Berges, mit all seinen Höhen und Tiefen. In den beiden Dokumentarfilmen, die der Glonner Regisseur Werner im voll besetzen Saal des Alten Kinos zeigt, geht es aber nicht nur ums Extremklettern, sondern vor allem um die Menschen, und deren Geschichten. So zeigt "Bluat is dicker wia Wossa" spektakuläre Szenen zweier Männer, die zu den besten Kletterern der Welt zählen, gibt dabei aber einen tiefen Einblick in die komplizierte Beziehung der beiden Brüder Thomas und Alexander Huber. Noch emotionaler ist Bertolans vier Jahre altes Porträt des blinden Kletterers Andy Holzer aus Osttirol.

In den Filmen geht es um Thomas (links) und Alexander Huber. (Foto: Timeline-Production)

In "Jenseits des Lichts" begleitet Bertolan mit seiner Filmcrew einen Mann, der nichts sehen kann, aber von sich sagt, dass in seinem Kopf dennoch Bilder entstehen. "Wenn die Morgensonne über meinen Körper streicht, dann ist das wie eine Zündung", ist einer seiner Sätze, bei dem im Alten Kino so mancher ergriffen zu seinem Nachbarn schaut. Bertolan erzählt die Geschichte eines Mannes, der ohne zu sehen die höchsten Berge der Welt bezwungen hat, darunter der McKinley und mittlerweile auch der Mount Everest. Die Aufnahmen sind beeindruckend, im Alten Kino gibt es immer wieder Szenenapplaus. Oft ist das berührend, manchmal auch sehr amüsant, zum Beispiel wenn Holzer sagt: "Ich sage nicht: Leider seh ich so schlecht, sondern: Gott sei Dank hör ich so gut." Er erklärt, dass er Wanderwege wenig schätzt, weil er da nichts zum Greifen hat, deswegen klettert er. Nach 50 Minuten Doku glaubt man, diesen Menschen gut zu verstehen.

Wie schafft man es, einem Menschen so nahe zu kommen? Das dürften sich im Ebersberger Publikum so manche gefragt haben. Nachfrage bei einem früheren Schulkameraden Bertolans am Gymnasium in Grafing, der 58-jährige Manfred Stürzer sitzt ebenfalls im Saal. Er beschreibt Bertolan als "ganz normalen ruhigen Schüler", höflich, zurückhaltend. Vielleicht liegt hier ein Teil der Antwort. Spricht man etwa mit dem Berchtesgadener Extremkletterer Thomas Huber über den Regisseur, verwendet er ähnliche Prädikate. Sehr oft fällt dann das Wort "Vertrauen".

Werner Bertolan trifft im Alten Kino seinen früheren Volksschullehrer Laszlo Schwarzenberger (Foto: Christian Endt)

Vertrauen, darum geht es beim Klettern, weil nur dann eine Seilschaft funktioniert. Anlass für den Film über die Huberbuam war deren gemeinsames Jubiläum, 2017 wurden sie zusammen 100 Jahre alt, Thomas 51, Alexander 49. Bevor dieser Film vor eineinhalb Jahren herauskam, kannte man die Huberbrüder als verschworene Einheit, als Männer, die gemeinsam die höchsten Gipfel und schwierigsten Routen bezwingen. Bertolan verwendet Aufnahmen aus fünf Jahrzehnten, gedreht nicht unter seiner Regie, sondern von Bergfilmern, mit denen die Huberbuam über die Jahre auf Expeditionen gingen.

Im Ebersberger Publikum hält so mancher die Hände vors Gesicht, wenn Alexander Huber wie im Wahn eine 800 Meter hohe Wand "free solo", also ungesichert, hinaufklettert. Oder bei den Aufnahmen aus dem Krankenhaus, nachdem Thomas Huber an seinem Hausberg durchs Seil rutschte und 16 Meter in die Tiefe stürzte. Werner Bertolan war an diesem Tag am Brendlberg mit dabei, es war beim Dreh - im Film verzichtet Bertolan jedoch auf Aufnahmen von jenem Tag, als sein Protagonist mit viel Glück überlebte.

Der blinde Kletterer Andy Holzer. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

In der Szene werden die Huberbuam für ihre Expeditionen gefeiert, so mancher dürfte sich aber auch fragen, warum zwei Familienväter sich regelmäßig in Lebensgefahr begeben, und damit auch noch Geld und Ruhm einheimsen. Auf die Frage nach dem "Warum" gibt Bertolans Doku Antworten, das hebt ihn ab von allen vorherigen Filmen, die über die Huber-Brüder gedreht wurden. Zeigt er doch, dass Alexander und Thomas Huber nicht nur eine vertraute Seilschaft sind - sondern gleichermaßen Rivalen.

Der Film beschreibt, wie in der Fachpresse gefachsimpelt wird, welcher der beiden wohl der bessere sei - und wie einer daran fast zerbricht. Bei einer gemeinsamen Expedition muss Alexander Huber wegen einer Erkrankung abbrechen - so kommt es, dass sein Bruder den Gipfel ohne ihn erklimmt und auf einem Beweisfoto in die Kamera strahlt. Alexander verfällt darauf in eine Depression und erholt sich nur durch eine Therapie - um anschließend noch extremer zu werden.

Am Schluss tritt der Regisseur selbst auf die Bühne. Beifall von allen Seiten. Nun steht Werner Bertolan vorne, und sein Lehrer klatscht Applaus.