3. April 2019, 22:14 Uhr Im VHS Bildungszentrum Podiumsdiskussion zur Europawahl

Die anstehende Europawahl ist das Thema einer Podiumsdiskussion am 12. April, die von der Europaunion und der VHS Vaterstetten gemeinsam organisiert wird. Auf dem Podium im Bildungszentrum an der Baldhamer Straße 39 werden von 19 Uhr an folgende Diskussionsteilnehmer vertreten sein: Benedikt Flexeder, Landtagsabgeordneter der CSU und Europakandidat aus Freising, der Zornedinger FDP-Europakandidat Robert Harrison, Eric Bourzignon, Europakandidat der Linken aus München, Daniel Kalteis, Sprecher für Europapolitik des SPD-Kreisverbands Ebersberg, Thomas von Sarnowski, Geschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen Oberbayern, und der Landtagsabgeordnete Nikolaus Kraus von den Freien Wählern. Nach der Veranstaltung gibt es Erfrischungen und einen Imbiss, sowie die Möglichkeit zum Austausch. Die Veranstaltung wird live im Internet übertragen. Die Musikschule wird den Abend musikalisch begleiten. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter Telefon (08106) 35 90 35 oder www.vhs-vaterstetten.de.