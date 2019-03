19. März 2019, 21:54 Uhr Im VHS-Bildungszentrum Musikkabarett übers Älterwerden

Passend zum Semesterthema der Vaterstettener Volkshochschule, die sich in diesem Frühjahr mit dem "Alter(n)" befasst, gibt es am Freitag, 22. März, um 19 Uhr im VHS-Bildungszentrum ein bayerisches Musikkabarett mit Rosi Spielberger aus Aßling, alias der "Stianghausratschn". Unter dem Titel "Oid weard ma hoid" geht es da um den Rentenstress, die Faltenzählerei und das Vergessen. Aber auch die Sache mit dem Gewicht wird ein Thema sein. Die Schnarcherei und das Suchen, und wo es überall zwickt! Ja - und wie schnell die Zeit vergeht... Das Programm bietet ein paar Lieder zum Nachdenken, aber auch viele lustige. Denn was man nicht ändern kann, ist schließlich mit Humor oft leichter zu ertragen. Der Eintritt kostet 16 Euro, Karten sind im Vorverkauf über die VHS erhältlich, und zwar unter (08106) 35 90 35 oder www.vhs-vaterstetten.de. Einlass ist von 18.30 Uhr an, die Plätze sind nicht nummeriert.