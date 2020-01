Was die Vaterstettener Bürgermeisterkandidatinnen für die Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde tun würden, das ist Thema bei einer Podiumsdiskussion des Seniorenbeirats in Kooperation mit der VHS und der Musikschule am Samstag, 25. Januar, im VHS-Bildungszentrum in der Baldhamer Straße 39. "Diskutieren Sie mit uns. Stellen Sie Fragen", fordern die Veranstalter die Gäste auf. Unter anderem soll es um Themen wie die Wohnsituation von Senioren oder die Infrastruktur in der Gemeinde gehen. Alle fünf Bürgermeisterkandidaten haben ihre Teilnahme zugesagt: Leonhard Spitzauer (CSU), Maria Wirnitzer (SPD), David Göhler (Grüne), Klaus Willenberg (FDP) und Roland Meier (Freie Wähler). Debattiert wird von 14 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.