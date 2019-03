8. März 2019, 22:14 Uhr Im Vaterstettener Rathaus Das Licht Dalmatiens

"Multicolors - Farben Dalmatiens" verzaubern das Vaterstettener Rathaus von Donnerstag, 14. bis Donnerstag, 28. März. Die Ausstellung hat der Partnerschaftsverein mit Trogir zum zehnjährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft organisiert. Der Künstler Šime Vlahov entführt die Besucher an die kroatische Adriaküste. Vlahov 1951 in Šibenik, Kroatien, geboren, begann in seiner Heimat zu zeichnen, verfeinerte seine Fähigkeiten im realistischen Zeichnen, Druckgrafik und Aquarelltechniken später in München. Experimentieren mit Materialien und Mischtechniken kennzeichnet seinen Umgang mit Acrylfarben. Er leitet Kurse für klassisches Zeichnen, Aquarell und Acryltechnik in seinem Münchner Atelier und an den Volkshochschulen Unterschleißheim und Moosburg. Dem Vaterstettener Publikum ist Vlahov von den "Tagen der Trogirer Küche" bekannt. Die Ausstellung wird am 14. März um 19 Uhr im Lichthof eröffnet.