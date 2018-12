23. Dezember 2018, 21:53 Uhr Im Vaterstettener Rathaus Allauchkrippe geöffnet

Die Allauchkrippe im Rathaus ist auch in der Weihnachtswoche zu bewundern. Folgende Öffnungszeiten gelten: Montag, 24. Dezember, von 10 bis 12 Uhr, Mittwoch, 26. Dezember, von 10.30 bis 12 Uhr, Donnerstag, 27. Dezember, von 10 bis 12 Uhr, Freitag, 28. Dezember, von 10 bis 12 Uhr, Sonntag, 30. Dezember, 10.30 bis 12 Uhr, Montag, 31. Dezember, 10.30 bis 12 Uhr, Dienstag, 1. Januar, 10.30 bis 12 Uhr. Von 2. Januar an ist das Rathaus - und damit auch die Krippe - wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zugänglich. Die Krippenwache ist an den Öffnungstagen jeweils von 10 bis 12 Uhr anwesend, donnerstags auch von 14 bis 16 Uhr. Der letzte Öffnungstag der Krippe ist am Sonntag, 6. Januar, von 10.30 bis 12 Uhr.