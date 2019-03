28. März 2019, 22:02 Uhr Im Tullinger Dorfgemeinschaftshaus Steinhöringer Bläser spielen auf

Die Steinhöringer Blasmusik lädt wieder zwei Mal zum traditionellen Frühjahrskonzert ins Dorfgemeinschaftshaus Tulling ein: am Samstag, 30. März, um 20 Uhr und am Sonntag, 31. März, um 14 Uhr nachmittags. Zu hören sein wird nicht nur die Steinhöringer Blasmusik, sondern zu Beginn auch die Jugendblaskapelle sowie die "Bläserbanden" der Grundschule Steinhöring. Interessierte Familien haben also hier die Chance, sich einen Einblick in das Angebot zu verschaffen. Die Musikantinnen und Musikanten unter der Leitung von Kapellmeister Paul Niedermaier haben wieder lauter neue Stücke einstudiert. So reicht das Programm von Arrangements aus Opern und Musicals über die Rock- und Popmusik bis hin zu Polkas, Walzer und Märschen, die natürlich bei keinem Blasmusikkonzert fehlen dürfen. Die Besucherinnen und Besucher dürfen also gespannt sein. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn, vor den Konzerten besteht die Möglichkeit, sich mit Getränken und Speisen zu stärken. Der Eintritt beträgt acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Karten gibt es an der Abendkasse.