Immer wieder ziehen die Musiker des Guadagnini-Trios ihre Zuhörer mit ihrer starken musikalischen, klanglichen und emotionalen Bindung untereinander, ihren über viele Jahre hindurch gereiften Interpretationen und ihrer funkensprühenden Energie in ihren Bann. Am kommenden Sonntag, 15. Dezember, ist das Ensemble im letzten Vaterstettener Rathauskonzert des Jahres zu hören. Es findet statt im Seniorenwohnpark und beginnt um 19.30 Uhr.

Seit 2003 spielen die Geigerin Alina Armonas-Tambrea und der Cellist Edvardas Armonas bereits in einer Klaviertrio-Besetzung zusammen, 2016 ist die Pianistin Anca Lupu zum Guadagnini-Trio dazugekommen. Auch nach der Auflösung des Trios Enescu, dessen Gründungsmitglieder die beiden Streicher waren, bewahren die Musiker ihr Anliegen, die Kammermusik des rumänischen Komponisten George Enescu dem Konzertpublikum nahezubringen. Ihre Ausbildung und entscheidenden Einflüsse erhielten die drei Musiker von ihren Lehrern und Mentoren: dem Alban-Berg-Quartett, Harald Schoneweg, Ralf Gothoni und Dirk Mommerz. Studiengänge an der Musikhochschule Köln, an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt/Main, am Instituto da Música Cámara Reina Sofia in Madrid sowie am Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris förderten die Entwicklung und Reife des Ensembles, das mit dem ersten Preis im internationalen Kammermusikwettbewerb Helexpo in Thessaloniki und dem Preis der Brahms-Gesellschaft Österreich ausgezeichnet wurde. In seiner Namensgebung beruft sich das Trio auf die von Alina Armonas-Tambrea gespielte Violine, die der italienischen Geigenbauerfamilie Guadagnini entstammt. Auf dem Vaterstettener Programm stehen das Adagio Es-Dur, D 897 "Notturno" von Franz Schubert, das Trio g-Moll (1897) von George Enescu und das Trio d-Moll, op 49 von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Karten für dieses Konzert können im Vorverkauf in der Gemeindebücherei Vaterstetten, Johann-Strauß-Straße 37 in Baldham, sowie über München Ticket erworben werden: also online unter www.muenchenticket.de, über das Callcenter von München Ticket unter (089) 54 81 81 81 oder die angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Zu diesen gehört auch die Papeterie Löntz in Baldham, Rossinistraße 15, erreichbar unter (08106) 6769. Die Abendkasse öffnet um 18.45 Uhr. Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf alle Plätze.