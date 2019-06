5. Juni 2019, 22:18 Uhr Im Seniorenheim vermisst Polizisten helfen verwirrter Rentnerin

Die Polizei, dein Freund und Helfer: So betitelt die Polizei Poing eine Meldung aus Vaterstetten. Bei einer Streifenfahrt fiel Poinger Polizeibeamten am Dienstag gegen 19.30 Uhr in der Brunnenstraße eine ältere Dame auf, die einen hilflosen Eindruck machte. Während des darauf folgenden Gesprächs schien die Frau für die Beamten leicht verwirrt. Die Polizeibeamten fragten bei dem etwa 500 Meter entfernten Seniorenheim nach und konnten in Erfahrung bringen, dass die 83-Jährige dort bereits vermisst wurde. Die Dame wurde wieder der Obhut des Pflegeheimpersonals anvertraut.