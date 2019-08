Das Jonas Frank Trio, bestehend aus dem gleichnamigen Leadsänger, Keyboarder und Gitarristen, dem Multiinstrumentalisten Thomas Steinbrunner und Perkussionisten Julian Kramer kommt am am Freitag, 30. August, in die Marktgemeinde. Von 18 Uhr an wird in der Schnitzelgaudi im Sonnblick, Neusatzer Straße 2, bei freiem Eintritt aufgespielt. Auf dem Programm stehen aktuelle Partyhits genau wie Klassiker aller Epochen von Elvis Presley bis Robbie Williams.