Seinen 77. Geburtstag feiern und zugleich dem Rossini-Zentrum in Baldham etwas Leben einhauchen möchte Peter Meier am Wochenende mit einer öffentlichen Versteigerung. Unter den Hammer kommen Bilder, Gemälde, Raritäten und Kunstwerke aus dem Besitz des Veranstalters, der zugleich Florist, Dichter, Maler, Künstler und Erfinder ist. Die Versteigerung findet statt in der "Galerie Wand-er-bilder" im Rossini-Zentrum, und zwar am Samstag, 14. September, von 14 bis 19 Uhr. Vorab besichtigen kann man all die Objekte am Freitag, 13. September, von 14 bis 20 Uhr sowie am Samstag, 14. September, von 8 bis 14 Uhr.