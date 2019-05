23. Mai 2019, 22:02 Uhr Im Rathaus Wasserburg Festival der ARD-Preisträger

An diesem Freitag, 24. Mai, um 20 Uhr sind erneut Preisträger des renommierten ARD-Musikwettbewerbs bei den Wasserburger Rathauskonzerten zu Gast. Sie präsentieren im historischen Ambiente ein Programm aus Klassik, Romantik und gemäßigter Moderne. Darunter Fanny Mendelssohn-Hensels Klavierquartett, Mozarts Quartett F-Dur für Oboe und Streichtrio, Brittens Phantasy Quartet und Schumanns Klavierquartett in As-Dur. Es spielen das Trio Marvin (dritter Preis Klaviertrios 2018), die Chinesin Diyang Mei (erster Preis Viola 2018) und der neuseeländische Oboist Thomas Hutchinson (zweiter Preis 2017). Karten gibt es in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Wasserburg, unter www.sparkasse-wasserburg.de und über die Hotline (08071) 101 33 33.