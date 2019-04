7. April 2019, 22:29 Uhr Im Rathaus Neukeferloh Reise mit Bildern

Kreative Wunderwelten zeigt nun eine Ausstellung im Rathaus Neukeferloh, nämlich Bilder des Architekten Shahab Nadery. Die Leidenschaft zu malen und zu zeichnen entwickelte er bereits als Kind in seinem Heimatland Iran, seitdem begleitet sie ihn auf seiner Reise durch das Leben. Nadery sammelte unter anderem Eindrücke in Indien, Tibet, Afghanistan, Pakistan und Russland. Diese Wahrnehmungen verbindet er mit seiner kunstvollen Sicht auf die Welt und verewigt sie auf Leinwand. Nadery kombiniert dabei verschiedenen Materialien, spielt mit Licht und Schatten und setzt gekonnt Akzente mittels Farbe. Dank zahlreicher Ausstellungen konnte der Künstler viele seiner Werke europaweit verkaufen und seinen Namen in der Szene etablieren. Die Ausstellung ist von diesem Montag, 8. April, bis Ende Juni zu den Öffnungszeiten im Rathaus Neukeferloh zu sehen.