Bauen mit Holz hat in Bayern eine lange Tradition, die in den vergangenen Jahrzehnten jedoch oft von Beton verdrängt wurde. Inzwischen entdecken immer mehr Architekten und Bauherren das Bauen mit Holz wieder - auch wegen des Klimaschutzes. Holzbauten bieten zudem ein angenehmes Wohnklima und sind auch in Sachen Brandschutz so sicher wie alle anderen Bauten. Welche Möglichkeiten das Bauen mit Holz inzwischen bietet, zeigt am Montag, 2. Dezember, Johann Peteratzinger, Diplom-Ingenieur (FH) Holztechnik, beim Fachgespräch Energiewende. Sein Vortrag im Sitzungssaal des Ebersberger Rathauses, bei dem der Produktionsleiter bei Holzbau Huber & Sohn mit konkreten Bauprojekten die Vielfalt des Holzbaus vorstellen wird, beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.