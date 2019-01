28. Januar 2019, 21:47 Uhr Im Plieninger Rathaus Längere Öffnungszeiten für Bürgerbegehren

Der Gemeinderat ist einem Antrag der Fraktion von SPD/Unabhängigen gefolgt, die Öffnungszeiten des Rathauses für die Unterstützer des Bürgerbegehrens "Artenvielfalt & Naturschönheit" zu erweitern, in Teilen nachgekommen. Zusätzlich zu den in den beiden Wochen von Donnerstag, 31. Januar, bis Mittwoch, 13. Februar, geltenden Eintragungszeiten, wird das Rathaus nun auch am Donnerstag, 2. Februar, bis 20 Uhr anstatt 18 Uhr geöffnet haben. Außerdem ist die Eintragung im entsprechenden Zeitraum, montags bis freitags, von 8 bis 12 Uhr, von Montag bis Mittwoch, von 13 bis 16 Uhr, am Donnerstag, 31. Januar, bis 20 Uhr, sowie am Samstag, 2. Februar, von 10 bis 12 Uhr möglich. Der Antrag wurde gegen fünf Stimmen aus der CSU-Fraktion angenommen.