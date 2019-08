8. August 2019, 22:03 Uhr Im Ottersberger Kulturstadl Letzte Sommerkonzerte

An diesem Wochenende endet die Saison der Sommerkonzerte im Ottersberger Kulturstadl zwischen Pliening und Poing. "Immer weida" geht es an diesem Freitag, 9. August, mit der Kultband Schariwari aus Kirchseeon, denn das gibt es nicht allzu oft in der Musikwelt: Mehr als 40 Jahre Bandgeschichte haben in dieser schnelllebigen Zeit tatsächlich nur wenige aufzuweisen. Dass sie einmal als "Vorreiter des bayerischen Folkrock" gelten würden, damit konnten die beiden Gründerväter, Hans Reupold junior und Günther Lohmeier nicht rechnen, als sie 1977 mit Schariwari Premiere feierten. Schon 1982 waren sie Preisträger der Deutschen Phono-Akademie, 1995 gab es den Preis für Songpoeten der Hanns-Seidel-Stiftung und das Mystical "Bayerische Rauhnacht" erhielt 2004 sogar den deutschen Rock- und Pop Preis. Nun ist das Phänomen Schariwari wieder auferstanden und all die unvergessenen Lieder wie "Sommernacht", "Kirchseeoner Frösche", "Drachen", "Da Wind" sind erneut mit Leben erfüllt. Zu einer "Irish Folk Night" laden dann am Samstag, 10. August, die Matching Ties ein. Die vier Folk-Musiker Paul Stowe (USA), Trevor Morriss (UK), Peter Corbett (Irland) und Dermot Hyde (Irland) spielen eine einzigartige Mischung aus irischem, englischem und schottischem Folk auf traditionellen Saiteninstrumenten, Flöten, Dudelsack, Geige und Bodhrán (irischer Trommel) - einfach authentisch. Einlass und Bewirtung ist im Ottersberger Kulturstadl ab 18.30 Uhr, Beginn um 20.15 Uhr. Karten gibt es im Buchladen Poing im City Center oder an der Abendkasse.