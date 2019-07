3. Juli 2019, 21:40 Uhr Im Moosacher Meta Theater Fulminante Erregung

Eine "fulminante Sprechperformance" kann man am Samstag, 6. Juli, im Moosacher Meta Theater erleben: Der Schauspieler Martin Pfisterer präsentiert "Holzfällen, eine Erregung" von Thomas Bernhard. Der Inhalt des Romans ist schnell skizziert: "Ein künstlerisches Abendessen in Wien, man erwartet den Burgtheaterschauspieler. Als er erscheint, wird der Hauptgang serviert: Wildente. Beim Nachtisch explodieren die exzessiven Charaktere..." Monologisch kommentiert wird diese Abendgesellschaft von einem Ich-Erzähler, einem unverkennbaren Alter Ego Bernhards, im Ohrensessel sitzend. "Ein Juwel, nicht nur für Bernhard- Fans", heißt es in der Ankündigung. Oder wie sagte der große Bernhard-Schauspieler Bernhard Minetti so schön? "Man kann ihn zitieren, man kann sich stundenlang in Bernhard'schen Sätzen unterhalten. Man kann mit den Sätzen leben." Die Vorstellung am Meta Theater, Osteranger 8, beginnt um 20 Uhr, Reservierung unter (08091) 35 14 oder per Mail an info@meta-theater.com möglich.