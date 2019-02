19. Februar 2019, 22:07 Uhr Im Meta Theater Der Balkan im Kulturporträt

Eine musikalische Reise durch den Balkan kann man am Samstag 23. Februar, im Moosacher Meta Theater unternehmen: Unter dem Titel "Rikata Tour" führt das serbische Künstlerduo Alice in Wonder-Band sein Publium durch die hügeligen Regionen der ungeraden Rhythmen und die Alltagsrituale dieser Kulturen. Die Stilmittel von Ana Vrbaški und Marko Dinjaški sind Body Percussion, Gesang, Bewegung und Tanz, basierend auf den verschiedenen Traditionen der Region. Sie verweben Musik aus Serbien, Bosnien, Montenegro, Rumänien, Bulgarien, Mazedonien, Kroatien so wie auch der Roma zu lebendigen Rhythmen und Mustern an, und legen dabei Ähnlichkeiten wie Verschiedenartigkeiten offen. So wird klar, dass der Balkan nicht nur geografisch eine Region ist, sondern auch historisch und emotional. Vrbaški und Dinjaški leben und arbeiten bei Novi Sad. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 16 Euro regulär und ermäßigt zwölf Euro.