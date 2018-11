2. November 2018, 21:45 Uhr Im Landratsamt Ausstellung zum Kriegsende 1918

Es ist 100 Jahre her, seit der Erste Weltkrieg beendet wurde. Aus diesem Anlass zeigt der Volksbund Deutsche Kriegsgräber von Dienstag, 6. November, an im Foyer des Landratsamts die Ausstellung "14/18 - Mitten in Europa". "Die Ausstellung stellt die Hintergründe des Krieges dar und das namenlose Leid, das er über die Völker Europas an der Front, aber auch in der Heimat gebracht hat", kündigt der Volksbund an. Landrat Robert Niedergesäß wird die Ausstellung am Montag, 5. November, um 18 Uhr eröffnen.