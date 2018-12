5. Dezember 2018, 21:40 Uhr Im Landratsamt Aufklärungsaktion zum Welt-Aids-Tag

Seit nun 30 Jahren engagieren sich weltweit Menschen gemeinsam gegen Aids und für Menschen mit HIV. Anlässlich des Welt-Aids-Tags am vergangenen Samstag will das Gesundheitsamt an diesem Donnerstag, 6. Dezember, bei mehreren Aktionen die Solidarität mit betroffenen Menschen deutlich machen. Wichtig sei es, so heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt, vor allem die Jugendlichen über die Ansteckungsgefahren von HIV genau wie von anderen sexuell übertragbaren Krankheiten zu informieren.

Dieses Jahr wird erneut ein Filmprojekt für Schulklassen aus dem Landkreis veranstaltet. Am Vormittag des 6. Dezember wird der Film "Themba" für Schülerinnen und Schüler der achten bis zehnten Jahrgangsstufen im Hermann-Beham-Saal des Landratsamtes gezeigt. "Themba" zeigt die Geschichte eines HIV-infizierten Jugendlichen, der es letztlich bis in die Fußball-Nationalmannschaft Südafrikas schafft. Zugleich wird die aktuelle Situation rund um HIV und Aids in Südafrika beleuchtet.

Vor und nach dem Film besteht für die Schüler die Möglichkeit, sich an verschiedenen Mitmachstationen mit den Thema auseinanderzusetzen und sich zu informieren. Ärztinnen des Gesundheitsamtes werden Hinweise zu Übertragungswege und Ablauf eines HIV-Tests geben. Die Mitarbeiterinnen der Schwangerenberatung, sowie eine Ansprechpartnerin aus der Suchtprävention, werden ebenfalls vor Ort sein, Fragen beantworten und Informationsmaterialien verteilen.

Am Gesundheitsamt Ebersberg besteht nicht nur am Welt-Aids-Tag die Möglichkeit der anonymen Aidsberatung. Ein HIV-Test kann laut der Pressemitteilung aus dem Landratsamt anonym und kostenlos vorgenommen werden. Die Schwangerenberatung des Gesundheitsamtes bietet neben Beratung auch sexualpädagogische Präventionsveranstaltungen und Workshops für Schulklassen, in der Jugendhilfe oder bei Multiplikatoren an. Anfragen hierzu können an schwangerenberatung@lra-ebe.de gestellt werden.