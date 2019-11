Der nahende Winter hat sich bislang noch nicht auf den Arbeitsmarkt im Landkreis ausgewirkt, die Zahl der Menschen ohne Job bleibt auf niedrigem Niveau stabil. Aktuell liegt die Quote derer, die Arbeitslosengeld bekommen bei 1,7 Prozent, das entspricht 1373 Personen und damit sogar 13 weniger als im Oktober. Insgesamt waren bei der auch für den Landkreis Ebersberg zuständigen Arbeitsagentur Freising 2759 Menschen arbeitslos und arbeitssuchend gemeldet, was genau einer weniger ist als im Oktober und fünf mehr als im September.

Besonders Langzeitarbeitslose haben laut der Statistik der Agentur im Landkreis Ebersberg derzeit gute Chancen, wieder einen Job zu finden. So registrierte die Behörde vor einem Jahr noch 269 Personen im Landkreis, die zwölf Monate und länger arbeitslos waren, aktuell sind es 206. Von diesen beziehen derzeit 142 Hartz IV-Leistungen, insgesamt tun dies 908 der bei der Agentur gemeldeten Arbeitslose oder Arbeitssuchende.

Etwas zurückgegangen ist im November der Zugang an offenen Stellen, 177 Firmen und Betriebe meldeten sich neu bei der Agentur, im Oktober gingen noch 301 und im September 214 neue Jobangebote ein. Die Gesamtzahl der offenen Stellen ist ebenfalls zurückgegangen, allerdings fiel dieser Rückgang mit 35 auf nun 1218 deutlich geringer aus.

In den übrigen Landkreisen im Zuständigkeitsbereich der Freisinger Agentur fällt die Entwicklung ähnlich aus. Insgesamt gibt es dort 13 194 Personen, die auf Jobsuche sind, 6252 haben Anspruch auf Arbeitslosengeld, was eine Quote von 1,7 Prozent ergibt. Neben Ebersberg liegt der Landkreis Dachau genau auf diesem Wert, etwas mehr sind es in Freising mit 1,9 und etwas weniger in Erding mit 1,6 Prozent.