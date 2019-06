2. Juni 2019, 21:51 Uhr Im Landkreis Drei betrunkene Fahrer erwischt

Drei Fahrer unter Alkoholeinfluss hat die Polizei im Landkreis erwischt: Am Freitag, gegen 16.30 Uhr, wurde ein 50-Jähriger aus dem südlichen Landkreis von Ebersberger Beamten in Aßling angehalten. Ihnen war aufgefallen, dass er nicht angeschnallt war. Zudem stellte sich heraus, dass er getrunken hatte: Der Mann überschritt knapp die 0,5-Promille-Grenze, weshalb er nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem Monat Fahrverbot rechnen muss. Am Samstagabend stellten die Beamten in Aßling bei einem 54-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Er hatte knapp über 1,1 Promille und war somit fahruntüchtig. Dem Mann wurde der Führerschein entzogen, ein Strafverfahren eröffnet. Sonntagmorgen wollte eine 20-Jährige vom S-Bahnhof Poing nach Pliening fahren, doch ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,26 Promille. Da Fahranfänger keinen Alkohol konsumieren dürfen, bevor sie hinter dem Steuer sitzen, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.