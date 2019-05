2. Mai 2019, 21:56 Uhr Im Kleinen Theater Lieder für den Frühling

Chöre aus dem Ebersberger Land singen in Haar

Es naht die wärmere Jahreszeit, Zeit für einen "Sommer-Cocktail" - in musikalischer Form. Der Chorverband Region Münchener Osten (CRMO), die Organisationseinheit des Bayerischen Sängerbunds für den westlichen Landkreis Rosenheim, Landkreis Ebersberg und den östlichen Teil des Landkreises München Land, veranstaltet ihr traditionelles Sängertreffen am Sonntag, 5. Mai, im Kleinen Theater Haar. Ihre Teilnahme zugesagt haben der Neue Chor Anzing, Surprise of Voices aus Kirchseeon, das Ensemble di Capello aus Haar, der Kammerchor a cappella aus Zorneding, der Isarsingkreis, die Kärntner-Boarischen aus Haar und der Männerchor Markt Kirchseeon.

Gesungen werden saisongerechte und leichte Lieder aus Klassik, Romantik und Gegenwart. "Gerührt und nicht geschüttelt", wie vom Organisator und Verbandschorleiter Oliver Grieshammer versprochen, werden insgesamt sechs Chöre mit etwa 30 Beiträgen zu hören sein. Der Eintritt ist frei, Beginn im Kleinen Theater, Casinostraße 75, ist um 18 Uhr.