17. Februar 2019, 21:54 Uhr Im Kleinen Theater Haar Wundertüte Lesung

Die Lesungen von Axel Hacke sind kleine Wundertüten: Welche Texte er präsentiert, weiß man vorher nie so genau. Am Donnerstag, 21. Februar, um 19 Uhr ist der Autor im Kleinen Theater Haar zu Gast, und sehr wahrscheinlich ist, dass er aus seinem neuen, höchst aktuellen Buch liest: "Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen". Aber dann? Vielleicht ein Stück aus "Die Tage, die ich mit Gott verbrachte", in dem es in wunderbar leicht-verspielter Weise um nicht weniger als den Sinn des Lebens geht? Einige seiner legendären Kolumnen aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung? Ein, zwei Kapitel über Oberst von Huhn und seine irr-poetische Speisekarten-Sammlung? Oder eine kleine Hitparade der schönsten Missverständnisse aus der Wumbaba-Trilogie? Man weiß es einfach nicht. Aber gut wird es bestimmt.