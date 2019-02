19. Februar 2019, 22:07 Uhr Im Juni Abschied nach fast 20 Jahren

Dekan Jochen Hauer geht in den Ruhestand

Nach fast 20 Jahren verabschiedet sich Jochen Hauer von seinem Amt als evangelischer Dekan und geht in den Ruhestand. Am Sonntag, 2. Juni, werde der 65-Jährige gemeinsam mit Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler in der Freisinger Christi-Himmelfahrtskirche seinen Abschiedsgottesdienst feiern, heißt es in einer Presseerklärung des Dekanats.

1999 trat Jochen Hauer sein Amt als Dekan in Freising an. Erst im Jahr zuvor, im Juli 1998, war der Dekanatsbezirk Freising, zu dem neben dem Landkreis Freising auch der Landkreis Erding und der nördliche Teil des Landkreises Ebersberg gehören, gebildet worden. Zum Sitz des Bezirkes wurde die Domstadt bestimmt. Damals umfasste das Dekanat acht Kirchengemeinden und Pfarreien mit etwa 32 000 Gemeindegliedern. Der damalige Inhaber der ersten Pfarrstelle in Freising, Pfarrer Wolfgang Deutsch, wurde zum ersten Dekan bestellt, ein gutes Jahr später trat Jochen Hauer dann seine Nachfolge an.

Die Suche nach seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger beginne bereits im März, dann werde die Stelle im Amtsblatt ausgeschrieben, so das Dekanat. Der Landeskirchenrat werde dann eine Kandidatin oder Kandidaten auswählen und dem Wahlgremium, das sich aus dem Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Freising und dem Dekanatsausschuss zusammensetze, vorstellen. Bis allerdings die Stelle tatsächlich wieder besetzt sei, werde noch einige Zeit vergehen. Denn erst müsse das Pfarrhaus, in dem der zukünftige Dekan wohnen werde, renoviert werden.

Von 1978 bis 1980 war Jochen Hauer, ein gebürtiger Bamberger, als Vikar in München tätig, danach arbeitete er vier Jahre lang als Pfarrer in Waldkraiburg. Bevor er schließlich nach Freising kam, war Jochen Hauer 15 Jahre lang als geschäftsführender Pfarrer in Traunstein tätig.