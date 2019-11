Um ein äußerst aktuelles Thema geht es an diesem Mittwoch, 6. November, bei einer Veranstaltung der Jugendinitiative Grafing: Die Mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus informiert über die "Extreme Rechte in Bayern - Ideologie, Akteure, Themenfelder". Was sind die zentralen Ideologieelemente der extremen Rechten? Wie verbreitet sind extrem rechte Einstellungsmuster? Welche Parteien und Organisationen der extremen Rechten spielen in Bayern eine Rolle? Diese und weitere Fragen sollen bei einem Vortrag geklärt werden. Das Jig in der Rotter Straße 8 wird von 18 Uhr an für alle Altersgruppen geöffnet sein, die Veranstaltung wird gegen 20 Uhr beginnen.