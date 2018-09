12. September 2018, 22:30 Uhr Im Gymnasium Vaterstetten Asfa-Wossen Asserate liest aus seinem Buch

"Niemand von außen - nicht Amerika, nicht Europa und auch nicht China - wird Afrika ,retten' können. Das kann Afrika nur selbst, wenn seine Menschen wieder Zuversicht und Glauben an die eigene Stärke gewinnen": Dies schreibt Asfa-Wossen Asserate, deutscher Staatsbürger und Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie in seinem Buch "Die neue Völkerwanderung". Am Dienstag, 18. September, 19 Uhr, stellt Asserate sein Buch auf Einladung des Vereins "Partnerschaft mit Alem Katema" im Humboldt-Gymnasium Vaterstetten vor. Karten gibt es bei "Der Buchladen" in Vaterstetten, in der "Goldschmiede El-Masry" in Baldham oder der "Papeterie Löntz" woei unter: info@vaterstetten-alemkatema.de oder (0177)799 51 66.